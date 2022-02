Sorpasso folle in via XXI Aprile: auto sfiora un frontale a tutta velocità – VIDEO

Un sorpasso folle, a tutta velocità. E’ successo martedì sera, 1° febbraio, in via XXI Aprile a Piacenza, proprio nella fascia oraria più trafficata lungo la strada che fiancheggia le mura cittadine. Il video girato da un piacentino, attraverso la videocamera posizionata sul suo mezzo, mostra la scena in maniera chiara: un’auto accelera, si sposta a sinistra, ne supera un’altra e riesce a tornare nella propria corsia all’ultimo minuto, rischiando un frontale con i veicoli che arrivano in senso opposto.

“Con il dispositivo installato sul mio mezzo – segnala l’uomo – ho registrato le immagini di questa manovra killer. Pensavo di assistere a un terribile frontale, per fortuna è andata bene”. Un miracolo, verrebbe da dire. Il sorpasso, infatti, è stato a dir poco azzardato. Le conseguenze potevano essere ben peggiori.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: