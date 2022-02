Villa Braghieri, riapre la biblioteca. Il Comune prepara il bando per la gestione

A due anni dalla sua chiusura al pubblico, la biblioteca comunale di Villa Braghieri riapre. Da lunedì 7 febbraio studenti e frequentatori potranno riprendere a frequentarne le sale in presenza. Lo si potrà fare solo se in possesso di green pass rafforzato e solo su prenotazione telefonica o tramite mail. I posti saranno infatti contingentati. Si calcola una ventina.

Gli orari saranno il lunedì dalle 14,30 alle 18,30. Tutti gli altri giorni al mattino dalle 9,30 alle 13 e poi di nuovo dalle 14,30 alle 18,30.

Il sabato solo al mattino tra le 9,30 e le 13. “Riapriamo – dice l’assessora alla cultura Wendalina Cesario – in via sperimentale, con un orario che sarà modulabile anche in base alle esigenze e alle richieste dell’utenza”. Nel frattempo gli uffici preparano il bando per l’esternalizzazione del servizio. Bando di non è di facile stesura. La biblioteca pubblica di Villa Braghieri è stata infatti sempre gestita con personale interno, e mai affidata a terzi.