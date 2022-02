Violento frontale a Gazzola, due feriti. Un uomo in gravissime condizioni

Violento impatto frontale nella tarda serata di oggi, giovedì 3 febbraio, nei pressi di Gazzola lungo la provinciale all’altezza di un distributore di benzina. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovettura, una Peugeot e un’Audi che, per la violenza dello scontro, sono uscite di strada. Feriti entrambi i conducenti. Ad avere la peggio è stato un uomo alla guida della Peugeot ricoverato in gravi condizioni. Per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario un impegnativo intervento dei vigili del fuoco di Piacenza. Meno gravi le condizioni della donna al volante dell’Audi. Entrambi i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Piacenza.

Sul posto l’automedica, l’ambulanza della Cri di San Nicolò e quella della Pubblica assistenza di Rivergaro subito accorse insieme ai carabinieri di Bobbio che hanno effettuato i rilievi di legge per risalire alla dinamica dello scontro.

