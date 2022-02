Un’altra tragedia notturna sull’argine del Po e un’altra giovane vittima. Dopo la morte dei quattro ragazzi finiti in auto nel fiume a Puglia di Calendasco, stavolta un incidente sulla sponda lodigiana, tra Somaglia e Valloria di Guardamiglio. E a perdere la vita è stata una diciassettenne di Casalpusterlengo, che si trovava a bordo di una vettura che è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Con lei c’erano altri quattro giovani d’età compresa tra i 17 e i 22 anni, tre dei quali residenti nella Bassa e uno nelPiacentino, a Carpaneto.

L’incidente è avvenuto alle due della notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio. La vettura con a bordo i cinque ragazzi, una Lancia Ypsilon, si è improvvisamente ribaltata in un campo. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Se quattro degli amici che erano in auto hanno riportato ferite e contusioni ma senza gravi conseguenze, per la ragazza di 17 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

