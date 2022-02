Bus a Camposanto Vecchio: dopo le proteste Tempi aggiunge una corsa

“Al termine della prima fase sperimentale, a cui è seguita un’attenta analisi dei dati sui flussi di utilizzo del servizio e di studio delle varie soluzioni perseguibili, ed a seguito anche delle proposte presentate dagli abitanti di Via dell’Aguzzafame, Tempi Agenzia è riuscita a confezionare una soluzione di rimodulazione degli orari del trasporto pubblico che tenga in debita considerazione, da un lato le esigenze degli abitanti, e dall’altro quelle generali del servizio”.

E’ quanto si legge nel comunicato stampa dell’agenzia di trasporto pubblico che – dopo le ripetute lamentele dei residenti del quartiere di Camposanto Vecchio e di strada dell’Aguzzafame in merito alla soppressione di decine di corse e allo spostamento del capolinea – ha introdotto una corsa in più e posticipato una corsa mattutina, in vigore da lunedì 14 febbraio. Il nuovo tragitto prevede una corsa in più della linea 4 nelle ore pomeridiane per raggiungere la fermata di Camposanto Vecchio in Strada dell’Aguzzafame.