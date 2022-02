Caso infermiera, analisi dei suoi contatti. Potrebbe esserci giro più ampio

Potrebbe essere solo la punta di un iceberg ed allargarsi presto ad altri soggetti il caso delle vaccinazioni fasulle anti-Covid che ha creato sconcerto nella nostra città. Potrebbero esserci, cioè, altre persone coinvolte nel sistema illegale instaurato dall’infermiera 50enne e dall’amico per rilasciare dietro pagamento di una somma di denaro – questa, almeno, l’ipotesi accusatoria – falsi green pass o certificazioni di vaccinazioni per coloro che invece non avevano alcuna intenzione di vaccinarsi contro il coronavirus.

Le indagini proseguono anche in questi giorni e puntano ad arrivare oltre la sequenza dei reati e dei soggetti fissati dall’ordinanza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di 25 persone. Chi ha pagato dai 250 ai 500 euro per fingere di inocularsi il vaccino ma non è finito nella rete della Procura, infatti, potrebbe finirci tra breve tempo con conseguenze pesanti. Il punto di partenza sono appunto i contatti tra l’infermiera infedele e la cerchia dei suoi conoscenti, dai quali sembra emergere un sistema che proseguiva ormai da diverso tempo e quindi ben prima delle evidenze portate dai carabinieri relativamente ad un periodo limitato, l’ultimo mese. È proprio su questa ricerca a ritroso che le indagini si stanno concentrando.

