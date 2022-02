Cassettoni, armadi, stufe in terracotta. Da villa Braghieri spunta un tesoro di antichità

Villa Braghieri di Castel San Giovanni continua a stupire. Aprendo una porta di una stanza non ancora ristrutturata della storica residenza comunale è saltata fuori una montagna di mobili antichi accatastati uno sull’altro. Intere camere dal letto, armadi massicci, specchiere, toilette, sedute, divani, copricamino, comò, un tavolo lungo tre metri utilizzato un tempo come base d’appoggio per lo stiro, bauli, un guardaroba da viaggio. “Quando abbiamo aperto la porta – dice il sindaco Lucia Fontana – ci siamo trovati di fronte ad un muro di mobili tutti accatastati uno sopra l’altro che arrivava fino al soffitto. Era praticamente impossibile entrare e tra l’altro era praticamente impossibile ammirare le pareti affrescate perché erano completamente ricoperte”. Ora il piccolo tesoro ritrovato va restaurato. L’amministrazione ha ingaggiato una squadra di esperti che nel frattempo ha ripulito e ricomposto i mobili ora riposizionati in diverse camere della villa. Da decenni quei mobili sono stati esposti all’umidità, al freddo, a topi e piccioni che ancora abitano le parti della villa non restaurate. “È un patrimonio che ci impegniamo a custodire, recuperare e a valorizzare” dice Fontana. Tra la miriade di oggetti ci sono cassettoni, tendoni, armadi, stufe in terracotta, testate di letto con decorazioni di pregio, c’è persino una seduta per toilette e alcuni particolari commoventi. Aprendo alcuni portagioie spuntano fogli vergati a mano, lettere, persino ricette di dolci.

