Gragnano, inaugurata la Casa del Dono: custodisce gli aiuti per le famiglie bisognose

Un altro passo avanti nell’ambito del progetto sul valore del dono. Mercoledì, insieme ai piccoli studenti delle elementari, agli anziani ospiti del Centro Diurno, a Umberto Morelli presidente provinciale Mcl (Movimento cristiano dei lavoratori) e a don Andrea Campisi, si è scoperta la targa della “Casa del Dono” di Gragnano, il luogo in cui vengono conservati i prodotti alimentari che Mcl e amministrazione comunale provvedono a distribuire alle famiglie in difficoltà non solo del paese ma anche residenti in comuni limitrofi.

La stessa sede di piazza Verdi è frutto di una donazione della parrocchia al Comune, che quest’anno ha provveduto alla ristrutturazione di tutti gli edifici realizzando, tra le altre cose, l’attuale centro diurno. Il valore del dono è al centro di un vasto progetto educativo che coinvolge le scuole ma anche anche tutta la comunità, come è accaduto con l’iniziativa delle “scatole di Natale”.

“Dono significa gratuità – ha spiegato il sindaco Patrizia Calza – relazione, scambi reciproci come quelli che stanno avvenendo tra i bambini della 4° elementare e gli anziani ospiti del Centro che si sono potuti incontrare fisicamente. È di questa reciprocità e degli effetti anche sul sistema economico su cui si vuole investire per una crescita comunitaria che non lasci indietro nessuno”.