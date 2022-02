Maturità 2022, gli studenti: “No alla seconda prova. Il Ministero ci ascolti”

Dopo due anni la maturità torna ad avere le prove scritte: questa mattina, circa 200 studenti piacentini hanno manifestato a piazzale Genova (unendosi idealmente alle decine di cortei in molte piazze italiane) contro il modello recentemente approvato dal ministro dell’istruzione Bianchi, che prevede non solo la prima prova scritta, come anticipato da mesi, ma anche la seconda.

“Le lacune accumulate in due anni di Dad – spiega la studentessa Costanza De Poli – e lo stress derivato dalla situazione pandemica e sociale non sono stati assolutamente presi in considerazione. È impensabile tornare a questo tipo di esame dopo mesi di pandemia e lezioni a singhiozzo. Ci aspettavamo un confronto tra noi e le istituzioni, ma non c’è stato. Chiediamo di essere ascoltati”.

In tutta la città sono circa 600 gli studenti che oggi si sono assentati dalle lezioni per solidarietà alla protesta.