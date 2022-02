Vaccini, nel fine settimana open day per bambini e ragazzi. Le modalità

Anche a Piacenza Open day vaccinali per la fascia dei bambini e ragazzi in età scolare diventano un appuntamento fisso, così come comunicato ieri dalla Regione Emilia-Romagna.

Ecco il programma di questo week-end:

– Sabato 5 febbraio open day per la fascia 5-11 anni dalle ore 14.30 alle ore 18.30 al Centro vaccinale Piacenza Arsenale. I minori devono essere ovviamente accompagnati da un genitore, con documento e delega dell’altro genitore, o di chi ha la tutela legale. Consenso informato e modulistica

All’Open day possono partecipare anche tutti i bambini che hanno già fatto la prima dose e che hanno dovuto saltare la seconda per quarantena: quindi, solo contatti stretti, non chi è stato in isolamento per malattia.

– Domenica 6 febbraio, a Piacenza Expo, libero accesso per la fascia 5-11 anni dalle ore 11.00 alle 13.30. I minori devono essere ovviamente accompagnati da un genitore, con documento e delega dell’altro genitore, o di chi ha la tutela legale.

Consenso informato e modulistica.

– Sempre domenica 6 febbraio, a Piacenza Expo, libero accesso per i ragazzi (come per tutti i cittadini over 12) dalle ore 14 alle 20, sia per prima sia per terza dose. I minori devono essere ovviamente accompagnati da un genitore, con documento e delega dell’altro genitore, o di chi ha la tutela legale.

Consenso informato e modulistica per minorenni e maggiorenni, diversificata per prima e terza dose

