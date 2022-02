Lavori al ponte di Trebecco, il sindaco Albertini: “Rincaro dei costi, rivedere il bando”

Anche a causa del rincaro dei costi delle materie prime il bando per la ristrutturazione del ponte di Trebecco deve essere rivisto. Così com’era stato pensato un anno fa, quando ancora la “bolla” dei rincari delle materie prime non era scoppiata, non è più vantaggioso per le ditte. “Occorre un’integrazione al bando con anche una revisione degli importi – dice il sindaco Franco Albertini -, dopodiché verrà rifatta la gara». La ristrutturazione del vecchio ponte che collega Nibbiano alla frazione di Trebecco, avrebbe dovuto essere già conclusa. Sono già stati bandite due gare dal Comune e dalla Provincia, ma in entrambi i casi non sono andate a buon fine. Per il momento gli oltre 100 lavoratori della Raccordi Forgiati (Gruppo Allied), il cui stabilimento si trova poco oltre il ponte, e gli abitanti di Trebecco continueranno ad utilizzare il collegamento senza fare ricorso a percorsi alternativi. Il ponte di Trebecco venne considerato non più sicuro dopo i risultati di una verifica statica che era stata avviata nel 2018, all’indomani del crollo del ponte Morandi, a Genova.

