Ordinanza per demolire le “villette” alle porte di Bobbio: “Dopo oltre 10 anni è finita”

Dopo oltre dieci anni, il consiglio comunale di Bobbio ha messo la parola fine alla vicenda riguardante le “villette” alle porte del paese, che dalla loro vendita avrebbero dovuto finanziare il rilancio delle terme. Condizionale è d’obbligo e, infatti, le villette dovranno essere demolite. Furono costruite, senza allacci ad alcuna rete fognaria o idrica, più di dieci anni fa, ma il progetto andava ancora più indietro nel tempo, ad almeno un decennio prima. Si tentò di metterci una pezza in vista di Expo 2015, si sognò lì un albergo diffuso: niente. Poi il fallimento della società costruttrice, e la messa in vendita all’asta, più volte finita nel nulla.

Dal dicembre 2020, acquisì l’area Paolo Bellagamba, ex assessore comunale che appoggiato da un gruppo di bobbiesi, presentò un progetto condiviso con l’amministrazione comunale per realizzare al loro posto un campus scolastico. Tutto è rimasto poi fermo, fino a venerdì sera, all’annuncio dell’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco Roberto Pasquali e notificata dagli agenti di polizia locale alla proprietà: “Non è stata fatta la lottizzazione che era legata allo sviluppo delle terme, l’operazione non sta in piedi, e il 31 dicembre, secondo legge regionale, tutte le aree edificabili non convenzionate sono decadute. Si può recuperare l’esistente, ma non si possono fare nuovi insediamenti. È finita”, ha commentato il primo cittadino.

