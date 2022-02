Parcheggio di via Nicolodi, progetto del Comune: nuove aiuole e addio a 13 posti auto

Addio a 13 posti auto per lasciare spazio a nuove aiuole e piante. Lo prevede il documento di fattibilità tecnica approvato dal Comune di Piacenza per la riqualificazione del parcheggio tra via Tononi e via Nicolodi (oltre alla sistemazione della pista ciclabile di viale Patrioti).

Il progetto consiste nella “sostituzione di 13 posti auto su 88 totali con nuove aiuole e la messa a dimora di alberature”. Nello specifico: sei platani, quattro pruni e tre lagerstroemia. Per farlo, dunque, l’amministrazione comunale ridurrà gli spazi di sosta in uno dei pochi posteggi gratuiti alle porte del centro storico.

“Si cercherà di contenere l’impatto di questo intervento – commenta l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi – nell’ottica di garantire comunque una buona accessibilità al cuore di Piacenza. Eventualmente, certi dettagli del documento di fattibilità potranno essere rivisti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: