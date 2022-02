Rubano le chiavi di casa dall’auto e fanno razzia di oro e soldi per 20mila euro

Furto in un appartamento sul Pubblico Passeggio, i ladri sono riusciti a razziare monili, monete d’oro e denaro contante per circa 20mila euro. E’ accaduto venerdì sera, 4 febbraio. I malfattori prima hanno scassinato la portiera di una macchina parcheggiata in centro, dove nel cruscotto hanno trovato chiavi di casa e documenti della vettura che indicavano l’indirizzo del proprietario del veicolo. Dopo essersi annotato l’indirizzo e agevolati dalle chiavi i malviventi hanno raggiunto un’abitazione sul Pubblico Passeggio dove hanno frugato ovunque mettendo tutto a soqquadro fino a quando si sono impossessati degli oggetti preziosi e del denaro contante. Soddisfatti del bottino i ladri si sono poi allontanati indisturbati. Di indagare sul furto si sta occupando la polizia. Sempre nella serata di venerdì i ladri, scassinando una finestra, sono entrati in un casa di via Rizzi, a Sant’Antonio, hanno frugato ovunque ma con meno fortuna, pare infatti non siano riusciti a trovare oggetti di valore. Anche d questa incursione si stanno occupando gli investigatori della polizia.

