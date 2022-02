A Piacenza nascite calate del 17% in vent’anni. In crescita fino al 2008, poi il crollo

Tra le posizioni di coda: 102esima su 107. Ma non è un disonore. E’ la posizione di Piacenza nella classifica stilata dal Sole 24 Ore sul calo della natalità delle province italiane dal 2002 al 2020.

Il tasso di nuove nascite nel Piacentino è in diminuzione, come in tutto il resto d’Italia, facendo segnare un -17,3%, meno della metà del vertice della classifica attestato appena sotto il -40%. La media nazionale – di una classifica che vede equamente distribuite province del nord, del sud e delle isole – è del -27,7%.

In calo anche i nati nel 2021 rispetto all’anno precedente, passati da 6,7 ogni mille abitanti (dato del 2020) ai 6,3 del 2021.

Il cambio di tendenza nei due decenni presi in esame, secondo l’analisi del quotidiano economico, è avvenuto nel 2008: fino a quella data le nascite, al centro e nord, facevano segnare un segno positivo mediamente attorno al + 7,7%; poi il crollo, con un trend negativo generalizzato in tutto il Paese.