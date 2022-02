Colpo all’autosalone: tre auto rubate ma subito bloccate e recuperate dai Metronotte

Fallito il colpo tentato in un autosalone cittadino, dove alcuni soggetti hanno rubato altrettante auto cercando di darsi alla fuga. La loro impresa è stata però seguita in diretta, grazia alla videosorveglianza, dalla centrale operativa di Metronotte che ha inviato sul posto due pattuglie, intercettando una prima auto con due persone a bordo. Vistisi scoperti i due sono fuggiti a piedi saltando nei giardini delle case limitrofe. Una seconda vettura è stata bloccata poco distante dalla prima mentre una terza è stata inseguita in via Farnesiana e poi fino a Quarto. Tutta l’operazione si è svolta in collegamento diretto tra Metronotte, carabinieri e polizia, e i controlli hanno evidenziato che le targhe applicate sulle auto risultavano rubate altrove.

Dalle modalità del tentato furto l’ipotesi è che non si sia trattato di un episodio improvvisato ma che fosse organizzato nei minimi dettagli. Una organizzazione che ha dovuto però fare i conti con l’alta tecnologia degli impianti di allarme installati presso l’autosalone e con la videosorveglianza continua, che ha reso possibile l’intervento tempestivo degli agenti della sicurezza. Le indagini sono in corso.