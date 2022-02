Lavori di messa in sicurezza, oggi chiusa la Provinciale di Val d’Aveto a Ferriere

Chiusa al traffico la strada provinciale 586R di Val d’Aveto, nel comune di Ferriere, per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della parete rocciosa a lato della carreggiata. Il divieto di circolazione è previsto dalle 8.00 alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 18.00 di lunedì 7 febbraio. Esenti dallo stop solo i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

I lavori di disgaggio sono previsti dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza: “Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata disposta l’interruzione della circolazione stradale lungo la strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto, alla progressiva km 16+400 circa, nel territorio comunale di Ferriere, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza”.