Nel 2021 scomparse da Piacenza e irreperibili 53 persone, 29 sono minori

Dal primo gennaio al 30 novembre 2021, le persone che risultano scomparse a Piacenza e provincia sono 53. Di queste, più della metà, esattamente 29, sono minori.

Lo si evince dalla relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, che pone Piacenza in coda alla graduatoria dei capoluoghi dell’Emilia Romagna basata sul numero di persone che sono sparite senza lasciare traccia dietro di sé.

Una triste classifica che vede Bologna al vertice, con 291 scomparsi, seguita da Rimini (137) e Forlì (101). A Piacenza aveva recentemente colpito la scomparsa del 22enne Stefano Barilli, avvenuta esattamente un anno fa, il 7 febbraio; il ragazzo, che in un primo tempo si pensava allontanatosi volontariamente insieme a un altro giovane, Alessandro Venturelli di Sassuolo, fu poi purtroppo ritrovato nel fiume Po in aprile.

