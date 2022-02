Parcheggi selvaggi e degrado, protestano i residenti di via Olgisio a Borgotrebbia

Via Olgisio trasformata in una latrina. A Borgotrebbia, dopo le villette abbandonate e occupate abusivamente, si combatte anche con altri problemi: a segnalarli sono alcuni residenti, che parlano di una strada trasformata in una vera e propria latrina a cielo aperto.

“Qualche mattina fa, uscendo di casa, ho trovato tutto sporco praticamente davanti al cancello – spiega una residente – c’erano anche fazzoletti e immondizia. Difficile pensare che sia stato un cane. Ma non solo: i miei vicini giusto pochi giorni fa hanno sorpreso una persona intenta a far pipì proprio davanti a casa loro”.

Una situazione decisamente sgradevole, dunque, per i cittadini del quartiere, che già da tempo lamentano anche il problema dei parcheggi selvaggi nella strada: “Qui ognuno posteggia come gli pare – spiega ancora la residente – e non sto parlando di chi vi abita, ma di chi arriva qui per frequentare la vicina sala giochi. Io spesso mi sono ritrovata blindata in casa perché parcheggiano anche davanti al mio cancello e non riesco a uscire né con l’auto, né a piedi. Sono arrivata ad appendere un cartello all’esterno con la scritta “Al cancello mancava il cartello, a voi il buon senso”. Qualcosa ho ottenuto, ma non è che il problema si sia risolto”.

Prova ne sono le ultime segnalazioni che parlano di una strada trasformata in latrina durante le ore della notte.