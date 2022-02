“Piacenza intitolerà una via o una piazza a Enzo Tortora”. Ok in consiglio comunale

“Intitolare un’area verde, una via o una piazza a Enzo Tortora“. È la proposta del consigliere comunale Antonio Levoni (Liberali), che è stata approvata nel consiglio comunale di oggi. “Ben venga l’idea di dedicare una targa a Tortora – interviene l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – per non dimenticare questa vicenda”.

Il caso scosse l’opinione pubblica. Tortora, giornalista e conduttore televisivo, fu accusato di gravi reati – ai quali in seguito risultò totalmente estraneo – sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali. Il 17 giugno 1983 venne arrestato e imputato di associazione camorristica e traffico di droga. La sua innocenza fu dimostrata il 15 settembre 1986, quando venne assolto dalla Corte d’appello e poi, nel 1987, dalla Cassazione. “Intitolare uno spazio cittadino a Tortora – rimarca Levoni – permette di mantenere alta l’attenzione sul suo caso, peraltro in seguito alla recente morte della figlia Silvia che ha sempre lottato per affermare l’ingiustizia inflitta al padre”.

“La via crucis giudiziaria subita da Tortora – dice Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune) – deve far riflettere tuttora”. Anche per Giulia Piroli (Pd) “è impossibile dimenticare questo errore giudiziario, l’idea di intitolare un’area a Tortora è condivisibile, ma occorre però dedicare più vie alle donne del contesto locale e nazionale. La toponomastica femminile è troppo trascurata“.