Agazzano: alpini e Armonia insieme per ricordare chi non c’è più

Gruppo alpini e Armonia nuovamente insieme nella piccola chiesa di Sarturano per celebrare un’amicizia che da sei anni a questa parte si rinsalda sempre di più. In occasione di Sant’Agata, patrona delle donne affette da patologie al seno, penne nere agazzanesi e volontarie di armonia hanno animato la messa, nata come occasione per ricordare le donne che hanno fatto parte dell’associazione, e che non ci sono più. Gli alpini hanno invece ricordati i compagni di viaggio “andati avanti”.

“Per noi è un’emozione grande, anche se si svolge in un posto piccolo come Sarturano. Proprio per questo cercheremo di portarla a livello provinciale” dice il capogruppo Emanuele Bocellari. Gli organizzatori durante la celebrazione hanno ricordato due agazzanesi, Simona Ghezzi e Marco Baldini, entrambi scomparsi di recente. Ghezzi, tra l’altro, aveva partecipato insieme alla donne di Armonia alla sfilata, il Bra Day, per sensibilizzare circa la prevenzione dei tumori femminili. “Per noi – dice la presidente di Armonia Romina Cattivelli – questa è un’occasione per consolidare il sodalizio con gli alpini. Ricordiamo le persone che non ci sono più, ma anche le persone che stanno combattendo e che ce la stanno facendo”.