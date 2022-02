In Cattolica le ricette anti-spreco. Chef Iaccarino: “Il lusso del futuro? I ristoranti”

In occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, oggi l’università Cattolica di Piacenza e l’associazione “Piace Cibo Sano” hanno promosso una serie di eventi incentrati sul recupero degli ingredienti in cucina. Prima tappa della giornata un talk in cui il docente Ettore Capri, affiancato dalla collega Lucrezia Lamastra, ha dialogato con gli ospiti – tra cui Dario Caro del Joint Research Center della Commissione Europea e Alfonso Iaccarino, chef stellato e titolare del Don Alfonso 1890 – per offrire spunti di riflessione verso una transizione alla sostenibilità. “I ristoranti – interviene Iaccarino – diventeranno il lusso del futuro. La clientela è sempre più preparata, consapevole ed esigente, ecco perché la proposta dovrà trasformarsi”. Cuore della giornata, poi, il concorso di cucina anti-spreco: l’edizione 2022 è stata dedicata alle ricette adatte per l’asporto.