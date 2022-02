San Giorgio investe sulla mobilità sostenibile: oltre 6mila metri di piste ciclabili

Il comune di San Giorgio punta sulla mobilità sostenibile. “Negli ultimi quattro anni siamo passati da 2.050 metri di piste ciclabili a quasi 4.000” ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici Roberto Ponzanibbio. A questi vanno aggiunti 2.300 metri del percorso naturalistico immerso nel verde del Parco del Nure voluto e realizzato dall’amministrazione comunale. L’area si trova tra il centro abitato e le sponde del Nure ed è possibile attraversarla integralmente a piedi, in bici o con il monopattino immergendosi totalmente nella natura. In totale sono quindi più di 6.000 metri di piste e percorsi dedicati ai cittadini che non avranno più scuse per lasciare la macchina in garage.

Verso la metà di febbraio, inoltre, è previsto l’inizio dei lavori volti alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale, in asfalto colorato, che partirà dall’incrocio tra via Firenze e via della Repubblica e proseguirà verso sud (direzione Carpaneto) fino alla zona artigianale situata all’entrata del paese del drago. “Una volta terminata l’opera, saremo riusciti a ultimare un percorso ecosostenibile che, in piena sicurezza, collegherà il centro del paese con la zona commerciale all’entrata di San Giorgio, permettendo a tutta la cittadinanza di attraversare il paese in bici” ha commentato entusiasta l’assessore Ponzanibbio. L’investimento complessivo per la realizzazione della nuova ciclabile ha il valore di 68.000€: finanziati in parti uguali dalla Regione e dal Comune.

Infine, all’ingresso del paese verrà installata un’insegna con scritto “Benvenuti a San Giorgio Piacentino”. Il sottotitolo potrebbe essere “Il paese da attraversare in bicicletta”.

