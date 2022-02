Under 11, solo il 28% è stato vaccinato. Appello Ausl: “Fatevi avanti”

Quasi il 90% della popolazione over 12 è vaccinata. “Abbiamo ottimi tassi di copertura” – spiega Guido Pedrazzini, direttore sanitario di Ausl, nel fare il punto sulla pandemia da Covid nella provincia di Piacenza. Gli over 50 oltre il 90%. Resta però molto bassa la copertura di bambini e ragazzi della fascia 5-11 anni. Solo il 28% è vaccinato. “Stiamo facendo il possibile per convincere i genitori ad aderire alla campagna per i propri figli. Come azienda stiamo inviando sms e abbiamo predisposto open day dedicati.

TERZA DOSE – Anche per quanto riguarda la terza dose la fascia di età in cui è minore la copertura è quella più giovane: 51% tra i 30-39 anni, 49% tra i 29-20 anni e 43,7% tra i 12-19 anni.

