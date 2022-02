Carpaneto, auto si ribalta nel canale. Conducente soccorso dalla polizia locale

Un’auto diretta verso San Giorgio è uscita di strada sulla Provinciale tra Carpaneto e Case nuove nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio.

Gli agenti di polizia locale, in pattuglia nella zona, hanno soccorso il conducente, un 27enne residente a Piacenza. Il giovane è stato condotto in ospedale dalla Pubblica Val Nure per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.