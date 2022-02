Centrale nucleare di Caorso, il progetto del ministero: “Ricovero di opere d’arte”

Tra i cinque obiettivi compresi nel Pnrr dal ministero della cultura, c’è anche la messa in sicurezza sismica e il ricovero delle opere d’arte sfollate in seguito a calamità naturali o alla necessità di restaurare gli spazi che di solito le accolgono. In questo caso la dotazione è complessivamente di 800 milioni di euro. E in tal senso, si prevede anche la riconversione della centrale nucleare di Caorso che – stando ai progetti del governo – sarà destinata all’accoglienza di quadri, monumenti e altri patrimoni culturali.

