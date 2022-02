Coppia denuncia: “Vino addosso e un pugno in faccia da un gruppo di giovani”

Una coppia di fiorenzuolani ha denunciato di essere stata aggredita da un branco di ragazzi poco prima della mezzanotte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio in pieno centro storico a Fiorenzuola. I due, marito e moglie, hanno chiamato i carabinieri. “Sono intervenuti sul posto subito, ma i ragazzi (secondo noi dai 18 ai 25 anni) si erano già dileguati”, sottolinea la donna.

Questo l’accaduto secondo quanto raccontato dalla coppia che lunedì mattina si è presentata in caserma per sporgere denuncia contro ignoti. “Ero fuori da un locale del centro – racconta il marito – quando un ragazzo mi ha lanciato del vino addosso; era alterato e ha reagito così solo perché io gli avevo detto che se non aveva i soldi per pagare non doveva nemmeno consumare. Io mi sono innervosito, e mi sono arrivati addosso gli altri del branco e uno mi ha sferrato un pugno in pieno viso”. Nel frattempo la moglie, che era dentro al locale, sentendo confusione è uscita, insieme al fratello, disabile.

Racconta lei stessa: “Mio fratello si è agitato perché era preoccupato per mio marito, ed è caduto a terra. Io ho cominciato a urlare e loro se ne sono andati”. “C’è un problema di educazione delle nuove generazioni”.

