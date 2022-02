Covid, tra gli under 18 contagi cinque volte superiori alla fascia 65-79 anni

I giovani nella fascia di età 0-18 anni sono i più colpiti dal Covid. Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio i nuovi positivi sono stati 2mila per 100mila abitanti, cinque volte tanto i piacentini tra i 65-79 anni (402) e quasi tre volte gli over 80 (692). E’ quanto emerge dal report settimanale fornito dall’Ausl di Piacenza. La corsa del virus sta rallentando nel nostro territorio, con un crollo di nuovi contagi di quasi il 47%, ma viaggia veloce tra i più piccoli e i ragazzi. In particolare nei bambini tra i 6 e i 10 anni i nuovi positivi sono 2.676 (per 100mila abitanti). Seguiti dalla fascia 11-13 con 2.057 nuovi casi, 0-5 con 1.831 e 14-18 con 1.349.

Proprio negli under 11 la campagna vaccinale contro il Covid non ha attecchito. Solo il 28% degli utenti 5-11 anni risulta vaccinato. Per quanto riguarda gli over 12, invece, quasi il 90% è coperto. Per gli ottantenni è stato superato il 93%. Questo spiegherebbe il motivo per cui gli anziani sono più protetti rispetto ai giovanissimi. “Abbiamo attivato un servizio di sms e di chiamata attiva alle famiglie e stiamo procedendo con gli open day per convincere i più restii”- ha sottolineato Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell’Ausl.

DOVE VACCINARSI– Per spingere l’acceleratore sulle vaccinazioni continuano le opportunità di libero accesso per i cittadini. È possibile scegliere tra le sedi di Piacenza (Arsenale ed Expo), di Castel San Giovanni e Fiorenzuola. Sono stati anche attivati gli ambulatori di prossimità in raccordo con i medici di famiglia, per raggiungere le zone più lontane dalle attuali sedi di somministrazione e favorire la vaccinazione, soprattutto dei grandi anziani e dei soggetti fragili. Nei Comuni di Alseno, Caorso, Carpaneto, Gropparello, Monticelli, Podenzano, Pontenure, Ponte dell’Olio e Rivergaro sono in programma sedute di vaccinazione periodiche. Per aderire è necessario contattare il proprio medico di famiglia. Come in tutta la Regione Emilia-Romagna, ogni sabato i centri vaccinali organizzano una giornata di Open day dedicata ai bambini della fascia 5-11 (residenti o che abbiano scelto un medico di famiglia a Piacenza) che devono sottoporsi alla vaccinazione. Sabato 12 febbraio saranno aperti:

Piacenza Expo dalle ore 7.30 alle 13.30, Castel San Giovanni dalle ore 14 alle 20.30, Fiorenzuola dalle ore 7.30 alle 13.30. Ausl ricorda che, in queste sedute, i bambini con un appuntamento hanno precedenza rispetto a coloro che si presentano in libero accesso, anche rispetto alla disponibilità di vaccini nella giornata.