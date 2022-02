E’ Patrizia Calza il nuovo presidente dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta

Dopo mesi di attesa, finalmente l’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta ha un nuovo presidente. A succedere al dimissionario Raffaele Veneziani sarà il sindaco di Gragnano Patrizia Calza che guiderà nei prossimi anni l’associazione intercomunale che comprende i territori di Rivergaro, Gragnano, Gossolengo, Calendasco e Rottofreno. L’elezione è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio dell’Unione: Patrizia Calza ha ottenuto 13 voti, mentre una sola preferenza è andata al sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri.

“Siamo in una fase cruciale per il destino dell’Unione” ha fatto notare il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi annunciando la nuova presidente. “Dopo un momento di assestamento, è tempo di decidere le prospettive future. Patrizia Calza, già vicepresidente, garantirà continuità all’Unione: ha le caratteristiche e la disponibilità per farlo”.

“Spero di non deludere nessuno e di lavorare meglio di quanto non fatto finora – ha aggiunto il nuovo presidente – tutti i sindaci sono motivati in questa sfida e l’Unione ha già aiutato i comuni in progetti altrimenti difficilmente attuabili da soli”.

IL SERVIZIO COMPLETO NEL QUOTIDIANO IN EDICOLA