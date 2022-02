Fisi, due giorni di sciopero per sanità e scuola. Ausl: “Garantiti i servizi minimi”

Una due-giorni di sciopero “contro le politiche governative attuate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid”, in particolare in netta contrapposizione con il green pass. Anche a Piacenza, la sigla sindacale Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati – nei settori scuola, sanità, enti locali, commercio e servizi – nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio.

L’Ausl di Piacenza informa che “per la sanità lo sciopero sarà articolato dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”, ma verranno assicurati “i servizi minimi essenziali come previsto dalla normativa vigente”.