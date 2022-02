Insulti, grida e un pugno da ko: il video della rissa notturna a Fiorenzuola

Sta circolando su gruppi Whatsapp e Telegram il video di una rissa serale in pieno centro a Fiorenzuola. Si vedono alcuni ragazzi azzuffarsi, mentre una donna grida disperata. Un parapiglia che trova il suo apice nel violento pugno con cui un giovane stende letteralmente un rivale.

Potrebbe trattarsi, ma non c’è nessuna certezza ufficiale, dell’episodio raccontato da una coppia di fiorenzuolani.

Eloquente il commento di uno di coloro che ha ripreso il video: “Sempre casino a Fiorenzuola”, in riferimento anche ad altri episodi simili che si sarebbero verificati recentemente, sempre nelle ore serali e notturne.

IL VIDEO DELLA RISSA