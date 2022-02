Scuole, da settembre oltre 7mila matricole: 2.608 alle superiori, 1.290 nei licei

Ammonta a 7.109 il totale delle nuove iscrizioni agli istituti di ogni ordine e grado a Piacenza e provincia per il prossimo anno scolastico. Sono quasi 111mila quelle totali in Emilia-Romagna, comprese le scuole paritarie che hanno aderito alla procedura online. Nel nostro territorio, le nuove iscrizioni risultano in leggero aumento rispetto alle 7.027 dell’anno scolastico 2021/2022, in controtendenza a confronto con il lieve calo registrato in regione.

Nel Piacentino, le adesioni ai licei sono ancora predominanti: 1.290, su un dato complessivo di 2.608 iscrizioni alle scuole superiori; 959 giovani scelgono gli istituti tecnici, la restante fetta si affida ai percorsi professionali.

In Emilia-Romagna l’88% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione online senza avvalersi dell’intermediazione delle scuole, mentre il 12% si è rivolto alle segreterie. Per accedere al servizio web era necessaria un’identità digitale.

TUTTI I DETTAGLI

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: