Autotreno finisce fuori strada e si ribalta: traffico deviato per le operazioni di recupero

Un autotreno si è ribaltato nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio sulla provinciale 6 bis tra Ciriano e Vigolo Marchese, finendo fuori strada. Per consentire le operazioni di recupero il tratto è stato chiuso e il traffico deviato: per chi proviene da Castell’Arquato in direzione Carpaneto, verso località I Doppi dopo Vigolo Marchese; mentre per chi proviene da Carpaneto in direzione Castell’Arquato, verso S. Protaso direzione I Doppi.

