Un ciclista è stato investito intorno alle 9.30 di questa mattina a Piacenza, alla rotonda di piazzale Velleia. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un’auto finendo a terra. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ciclista è stato trasporto all’ospedale: fortunatamente non è in pericolo di vita.

