“Elettori pagati per votare un sindaco. Approfondimenti anche per le Regionali”

Nel corso della conferenza stampa sulla maxi operazione per appalti e corruzione, il Procuratore capo Grazia Pradella ha chiarito anche alcuni aspetti legati alle elezioni.

“Mi preme sottolineare che questo sistema corruttivo, oltre a essere avulso da qualsiasi collegamento politico, ha costituito un vero e proprio sistema che è arrivato anche a ipotesi di corruzione elettorale. Dagli atti emerge che figure di sindaci e in prospettiva anche altre figure di consiglieri regionali sono stati eletti perché gli elettori sono stati pagati. Ritengo che sia esempio classico di quello che io chiamo corruzione diffusa, che andava avanti da anni senza che nessuno si sia posto alcun problema né a livello di amministratori locali né di imprenditoria. Per essere chiari: abbiamo ipotesi di corruzione alle elezioni regionali, che stiamo approfondendo, ma la prova di corruzione nelle elezioni in uno dei Comuni interessati dall’indagine. Tutte le misure richieste sono state accolte dal giudice per l’udienza preliminare. Non è un’indagine politica, perché sono coinvolti esponenti di tutti gli schieramenti, ma per corruzione”.

