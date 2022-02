A “Nel Mirino” focus sui rincari impazziti: “E’ la tempesta perfetta”

Tanta luce è stata fatta a “Nel mirino” su Telelibertà: sulle ombre che l’impennata dei prezzi getta su ogni settore. Dopo primario e secondario, il mini ciclo dedicato dal direttore Nicoletta Bracchi ai rincari si è concluso e ha visto ospiti Bruno Capocaccia, direttore commerciale di Gas Sales Energia; Maurizio Croci, presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili; Giacomo Ponginibbi, imprenditore titolare della storica concessionaria d’auto.

Si è parlato di crisi energetica e svolta “green”. Elettricità protagonista anche nel futuro dell’automobile. La subordinazione ai paesi dell’Est anche per le componenti elettroniche, le ricadute sulla filiera. Fine lavori lunghi nell’edilizia, rincari stellari delle materie e boom di richieste tra bonus e superbonus.

L’impennata energetica

“Questa “tempesta perfetta” non finirà presto – ha esordito Capocaccia – possiamo solo sperare in un calo fisiologico dalla primavera al diminuire della domanda. L’energia all’ingrosso costa 10 volte più del 2020, grandi distributori sono falliti per l’esposizione finanziaria a monte. Non traiamo vantaggi da questa situazione. E per le famiglie la rateizzazione da opportunità è diventata necessità”.

Gli snodi dell’edilizia

“Il maggior problema sono i rincari delle materie prime – così Croci – fino al 300% su polistirene per cappotti termici, legno, alluminio e pvc per serramenti. Materiali irreperibili, si allungano i tempi. +25% di ore lavorate e di fatturato nel 2020, ma con meno utili per via dei costi. Nel 2021, 85 nuove aziende. Un boom col suo rovescio: dalle truffe sui bonus alla sicurezza sul lavoro”.

La filiera automobilistica

“I produttori sono arrivati bloccare e diversificare turni per risparmiare sulle fasce energetiche – ha spiegato Ponginibbi – e non arrivano i microchip dall’Est: un componente grande come una SIM interrompe la produzione di un auto. Da qui, meno 20-30% di consegne rispetto alle previsioni”.

La transizione energetica

“La svolta green è iniziata, il processo è sempre più veloce e trasversale”: così gli ospiti all’unisono. Arriveremo al 100% di vetture elettriche o ibride. Se Piacenza è già ben servita, Gas Sales doterà Alseno di un punto ricarica. Il “target”, così come quello delle case “green”, sono giovani e nuove famiglie più avvezzi alle tecnologie; ma il moto è trasversale.