“Andiamo piano”. Invito a rallentare per salvaguardare gli animali selvatici

“Andiamo piano”. La frase è scritta su alcuni singolari cartelli di colore verde e giallo che un gruppo di residenti di Fornello ha posizionati ai lati della strada. Attorno alla scritta appaiono le foto di cinghiali, volpi, caprioli e ricci. A prima vista potrebbe sembrare un invito alle auto a rallentare per evitare il rischio che, investendo uno di questi animali la cui presenza lungo le strade è ormai frequentissima, si possano riportare danni alla carrozzeria, o anche peggio. In realtà l’invito è sì a rallentare, ma innanzitutto per preservare la vita di questi animali.

“L’idea – dice Mariateresa Antoniazzi, ispiratrice dell’ iniziativa – mi è venuta perché spesso passeggiando ci imbattiamo in animali feriti o peggio uccisi. «Qui le auto passano spesso a forte velocità. Una sera, di impulso, mi sono messa al computer e ho iniziato a pensare a come poter realizzare un cartello ad effetto”. Da lì è partito il tam tam con i residenti della frazione che insieme hanno realizzato quattro cartelli che sono poi stati posizionati ai bordi delle strade. Da marzo gli abitanti della frazione di Ziano si ritroveranno una volta al mese per ripulire campi e fossi dai rifiuti gettati dai soliti incivili.