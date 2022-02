“Appalti corrotti”: la lista dei 35 indagati. Tra loro sindaci, tecnici e imprenditori

Associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, truffa e voto di scambio.

Sono i reati che vengono contestati a vario titolo ai 35 indagati nell’ambito della maxi inchiesta dei carabinieri che ha portato all’arresto di 11 persone: tra loro sindaci, funzionari locali e imprenditori.

– IN CARCERE

NUNZIO SUSINO – Rappresentante legale della società “Cooperativa edile e forestale Altavaltrebbia Soc. Coop.”

MAURIZIO RIDELLA – Amministratore unico della ditta “Edilgiemme S.r.l.”

MASSIMO CASTELLI – Sindaco del Comune di Cerignale

MAURO GUARNIERI – Sindaco del Comune di Corte Brugnatella

– ARRESTI DOMICILIARI

FILIPPO GILARDINI – Socio amministratore dell’impresa “Escavazioni di Gilardini Elio & C. S.N.C.”

CARLO BRUNO LABATI – Geometra, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Ferriere

ROBERTO RAFFO – Geometra, già collaboratore dell’Unione dei Comuni della Val Trebbia e Luretta

MATTEO GUERCI – Geometra, collaboratore dell’Unione dei Comuni della Val Trebbia e Luretta

ROBERTO PASQUALI – Sindaco di Bobbio e presidente dell’Unione dei Comuni Valli Trebbia e Luretta

CLAUDIO TIRELLI – Geometra, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Bobbio

STEFANO POZZOLI – Direttore del servizio edilizia e servizi tecnologici, programmazione dei lavori pubblici della Provincia di Piacenza

– DIVIETO DI DIMORA

CLAUDIA BORRE’ – Vice sindaco del Comune di Zerba

– GLI ALTRI INDAGATI

LOREDANA ALESSANDRA ZILIOLI – Dipendente della Provincia di Piacenza, ufficio servizio viabilità, edilizia e servizi tecnologici

EZIO CARONI – Dipendente dell’impresa “Escavazioni di Gilardini Elio & C. S.N.C.”

ALBERTO CIGNATTA – Dipendente della società “Asfalti Piacenza S.r.l”

MARIO FERRI – Tecnico comunale del Comune di Coli

TOMMASO FOTI – Deputato

ALBERTO FRACONTI – Socio impresa I.C.E.S. Impresa costruzioni edili stradali

LINO GIROMETTA – Socio unico della “Ellegi Enginering S.r.l.”

GAETANO MARCI – Tecnico comunale dell’ufficio tecnico dei Comuni di Cortebrugnatella e Cerignale

GIOVANNI MOZZI – Titolare dell’impresa individuale “Bobbiocasa”

ALESSANDRO PIGNACCA – Presidente del Consiglio di amministrazione della società “Via Genova 3 S.R.L”

ROMANO PLATE’ – Geometra

ESTER PUGNI – Architetto, consigliere comunale del Comune di Coli

FABRIZIO QUARELLO

DANIELE ROSSI – Vice sindaco del Comune di Coli

EMANUELE ANTONIO SUSINO – Amministratore unico dell’impresa “Susino Emanuele S.R.L”

RENATO TORRE – Sindaco del Comune di Coli

MARCELLO BIANCHI – Geometra

ERIKA OPIZZI – Assessore all’urbanistica del Comune di Piacenza

PAOLO POLLEDRI

– INDAGATE COME PERSONE GIURIDICHE ANCHE LE AZIENDE

ASFALTI PIACENZA S.R.L.

COOPERATIVA EDILE E FORESTALE ALTA VAL TREBBIA PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA

ESCAVAZIONI DI GILARDINI ELIO & C. S.N.C”

VIA GENOVA 3 S.R.L.