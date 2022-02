Smog, termina oggi l’emergenza da Pm10. Il 13 domenica ecologica

A seguito del bollettino Arpae emanato questa mattina, 11 febbraio, termina con la giornata odierna l’emergenza da Pm10, a Piacenza come nelle altre province dell’Emilia Romagna.

Sabato 12, pertanto, non sarà in vigore alcuna limitazione al traffico, mentre domenica 13, in occasione della giornata ecologica, scatterà il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 anche per i diesel Euro 4, come già avviene – anche dal lunedì al venerdì – per i mezzi a benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Queste restrizioni ordinarie saranno in vigore, come di consueto, da lunedì 14.