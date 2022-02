Statale 45, finisce con l’auto contro il guardrail al bivio per Ancarano: 52enne ferita

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le 13 lungo la Statale 45: al bivio per Ancarano (comune di Rivergaro) una donna di 52 anni, alla guida della sua auto e diretta a Piacenza, è finita contro il guardrail. Subito dopo l’impatto il veicolo è finito al centro alla carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando in quel tratto di strada. La donna se l’è cavata con qualche leggera contusione, per poi essere trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piacenza per accertamenti. Sul posto, oltre alle ambulanze della Pubblica Assistenza Val Nure e della Pubblica Assistenza Val Trebbia di Travo, anche la polizia locale Unione Bassa Val Trebbia Valluretta.

