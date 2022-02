Vaccini: domani open day per bambini tra 5-11 anni. Libero accesso per gli over 12

Come in tutta la Regione Emilia-Romagna, ogni sabato i centri vaccinali organizzano una giornata di Open day dedicata ai bambini della fascia 5-11 anni (residenti o che abbiano scelto un medico di famiglia a Piacenza), che devono sottoporsi alla vaccinazione.

Sabato 12 febbraio saranno aperti:

– Piacenza Expo dalle ore 7.30 alle 13.30

– Castel San Giovanni dalle ore 14 alle 20.30

– Fiorenzuola dalle ore 7.30 alle 13.30

In queste sedute, i bambini con un appuntamento hanno precedenza rispetto a coloro che si presentano in libero accesso, anche rispetto alla disponibilità di vaccini nella giornata.

Libero accesso per le persone con più di 12 anni- Il libero accesso per le persone con più di 12 anni (residenti o che abbiano scelto un medico di famiglia a Piacenza) è consentito:

– sabato 12 febbraio dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Expo

– sabato 12 febbraio dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Arsenale

– sabato 12 febbraio dalle ore 7.30 alle 13.30 a Castel San Giovanni

– domenica 13 febbraio dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Arsenale

Nelle sedute indicate è possibile sottoporsi sia alla prima dose sia alla dose booster.

Si ricorda che le persone con un appuntamento hanno precedenza rispetto a coloro che si presentano in libero accesso, anche rispetto alla disponibilità di vaccini nella giornata.

Ambulatori di prossimità- Prosegue lo sforzo dell’Azienda, in raccordo con i medici di famiglia, per raggiungere le zone più lontane dalle attuali sedi di somministrazione e favorire la vaccinazione, soprattutto dei grandi anziani e dei soggetti fragili. Ecco i prossimi appuntamenti:

– Borgonovo, Casa della Salute: venerdì 11febbraio, dalle 14.30 alle 18

– Travo, Sede della Pubblica Assistenza: domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 13

– Morfasso, Sede della Continuità assistenziale: venerdì 18 febbraio, dalle 14.30 alle 18

Altre sedi in programmazione-Ferriere, Nibbiano, Perino, Lugagnano, Vernasca e Agazzano. Inoltre, nei Comuni di Alseno, Caorso, Carpaneto, Gropparello, Monticelli, Podenzano, Pontenure, Ponte dell’Olio e Rivergaro sono in programma sedute di vaccinazione periodiche. Per aderire è necessario contattare il proprio medico di famiglia.

Prenotare un appuntamento – I cittadini che si devono ancora sottoporre alla vaccinazione possono prenotare un appuntamento. Qui le prime date disponibili per adulti e bambini.