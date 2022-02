Eccellenze nella ricerca sul cancro, la piacentina Stefania Morganti vola a Boston

Una giovane eccellenza della ricerca contro il cancro è idealmente il volto italiano della Giornata internazionale delle donne nella scienza, celebrata ieri in tutto il mondo per iniziativa dell’Unesco. La piacentina Stefania Morganti, 30 anni, di Casaliggio, in forze all’Istituto europeo di oncologia ha vinto la prima edizione della borsa di studio di Fondazione Airc per la ricerca intitolata a Gianni Bonadonna, fra i pionieri dell’oncologia medica italiana (la seconda borsa di studio è andata a Gaia Giannone). Per tre anni la dottoressa Morganti, diplomata al liceo Colombini sarà impegnata al Dana-Farber Cancer Institute di Boston, dove è già volata da alcune settimane. Morganti partecipa a un progetto dedicato al tumore mammario metastatico Her2-positivo, che rientra nella categoria di neoplasie più difficili da curare.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà