Da Castione a Tollara, il progetto di Ponte dell’Olio per sistemare le strade

La giunta comunale di Ponte dell’Olio ha deliberato l’approvazione del piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali da presentare al ministero dell’Interno per il bando “Messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2022”. Il totale degli interventi ammonta a 900mila euro (quasi tanti quanti investiti finora dal Comune di Ponte dell’Olio in questi due anni di mandato nella manutenzione straordinarie delle strade) e riguarda la quasi totalità dei tratti di viabilità che attualmente presentano punti critici o ammalorati.

Se il progetto sarà finanziato potranno essere sistemate le strade extraurbane che hanno più bisogno, cioè Castione e Mistadello, Santa Maria, Tollara, la strada comunale di Biana, cioè l’ex provinciale per Bettola, Sarmata, strada del Bernino. Si potrà procedere con un piccolo ritocco quella urbana, in particolare nella zona dei campi sportivi visto che la strada presenta criticità e ha bisogno di essere completata a doppia corsia.