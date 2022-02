Elezioni, Europa Verde appoggia Cugini: “Incarna i valori ambientali”

“Incarna i valori della giustizia ambientale e sociale”. Europa Verde sostiene Cugini come candidato di ApP per le Amministrative 2022. “La partecipazione dal basso è stata una virtù in cui Europa Verde ha sempre creduto. Oggi siamo felici di poter sostenere questa coalizione di movimenti, partiti e singoli cittadini interessati a un nuovo modo di fare politica, affinché non sia più un gruppo ristretto a rappresentare tutta la cittadinanza, ma tante persone possano partecipare a e dare il proprio contributo”.

I temi su cui punta Europa Verde sono legati “dall’inquinamento a livelli estremi al consumo di suolo, dalla logistica che minaccia la città e la nostra provincia fino alla transizione energetica, ricordando che Piacenza è stata capitale dell’energia italiana”.

“Siamo sicuri che Stefano incarni i valori della giustizia ambientale e sociale, di cui siamo portavoce – rimarca il nostro portavoce Paolo Bersani -, prova ne è che all’ unanimità abbiamo votato a sostegno della coalizione di Alternativa per Piacenza. I diritti e l’ambiente sono per noi capisaldi fondamentali per la città del futuro che immaginiamo e vogliamo”.