Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: grave un 65enne

Automobilista perde il controllo della sua auto che esce di strad,a schiantandosi contro un albero. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 31, in località San Lorenzo, a poca distanza da Castellarquato.

Il conducente, un sessantacinquenne piacentino residente in Valdarda, forse colto da malore, è stato poi soccorso da un’ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza di Parma.

Automobilisti di passaggio hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno tagliato la portiera della Ford ed estratto il ferito, poi portato in volo all’ospedale di Parma.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi di legge.

