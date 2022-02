Schianto nella notte a Podenzano, uno dei feriti in condizioni disperate

Sono estremamente gravi le condizioni di uno dei tre feriti in seguito allo spaventoso incidente verificatosi nella notte di domenica 13 febbraio a Podenzano. L’incidente si è registrato nella centrale via Roma: una BMW che procedeva in direzione Piacenza, all’altezza del semaforo, dopo essersi schiantata contro alcune auto, si è poi ribaltata.

Cinque i feriti, tre dei quali in maniera molto grave, tutti trasportati a Parma in elicottero. Di questi, uno verserebbe ora in condizioni disperate.