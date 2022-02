Violento schianto a Podenzano, tre feriti in condizioni molto gravi

È di tre feriti molto gravi e altri due in condizioni meno serie il bilancio dell’incidente che nella notte si è verificato in via Roma, a Podenzano, all’altezza del semaforo. Un’auto che viaggiava a forte velocità si è scontrata con altre vetture, comprese quelle in sosta lungo la carreggiata, per poi decollare e ribaltarsi.

Gli occupanti sono stati estratti e soccorsi dai mezzi del 118. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e le auto.

Lo schianto ha richiamato decine di persone.