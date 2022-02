San Valentino: “Giusto festeggiare, ma l’amore va celebrato tutti i giorni”

Oggi è san Valentino, la festa degli innamorati. Siamo andati per le vie del centro a intervistare i cittadini piacentini che si prestano a vivere una giornata che non passa mai di moda. Sotto la fredda pioggia che ha contraddistinto il clima odierno, c’era chi aveva appena acquistato un mazzo di rose rosse e chi, la sorpresa per la propria dolce metà l’aveva già fatta, ma naturalmente, non poteva svelarla.

Tra gli intervistati è però comune l’idea che l’amore debba essere celebrato tutti i giorni. “A mia moglie regalo fiori in tante occasioni, ma San Valentino mi sembra doveroso” ha spiegato un passante, mentre un altro ha riferito che “si dovrebbe festeggiare San Valentino tutti i giorni, ma quella di oggi rimane comunque una data memorabile, soprattutto per chi si ama ed è felice di stare insieme”.