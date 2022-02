Super green pass, da domani scatta l’obbligo al lavoro per gli over 50

Scatta domani l’obbligo di presentare al lavoro il super green pass (ottenuto con la vaccinazione o la guarigione dal Covid) per le persone che hanno più di 50 anni.

Il certificato verde rafforzato sarà dunque necessario a partire dai 50 anni di età per accedere ai luoghi di lavoro mentre dal 1 febbraio, gli over 50 non vaccinati rischiano la multa di 100 euro.

La norma resterà in vigore fino al 15 giugno.

Gli ultracinquantenni che non potranno esibire il green pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro, fino al 15 giugno 2022. Ma non avranno la retribuzione. Potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte.

Per chi viene scoperto senza super green pass sul luogo di lavoro, la sanzione è tra i 600 ed i 1.500 euro (in caso di violazione reiterata c’è il raddoppio).

Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro.

Nel Piacentino al 31 gennaio risultavano 4.800 le persone di età compresa tra 50 e 67 anni (in età lavorativa) che non si sono sottoposte a vaccinazione, occorre tenere presente però che il dato include soggetti guariti e che dunque hanno diritto al super green pass.

I lavoratori con meno di 50 anni, non vaccinati e non guariti dal Covid, possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con un green pass base.