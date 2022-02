Covid, contagi e ricoveri giù. Donini: “Verso la zona bianca, Omicron predominante”

“La curva è al ribasso sia sul fronte dei contagi sia sul fronte dei ricoveri (più lenta è in questa fase la decrescita collegata ai decessi) e stiamo tornando verso la zona bianca”.

In commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Ottavia Soncini, si è tenuta l’informativa dell’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, sulla situazione del Covid in regione, compresa la campagna vaccinale.

L’assessore ha spiegato che le procedure di inizio e fino isolamento sono state semplificate, rilevando che “già oltre 30mila cittadini hanno usufruito dell’autotesting”. Ha anche riferito che la variante Omicron è ormai predominante, “tanto che ha occupato la quasi totalità della circolazione virale in un tempo brevissimo e l’incidenza rispetto alla positività resta più alta tra i bambini dai sei ai dieci anni d’età”.

Rispetto alla campagna vaccinale, ha poi parlato di “risultato eccellente in Emilia-Romagna”. Siamo tra quelli, ha aggiunto, “che stanno vaccinando di più, anche rispetto alla terza dose (già più di 2,5 milioni di emiliano-romagnoli con il booster)”.

Donini ha poi riferito, sempre sul tema Covid (in particolare su quarantena e isolamento), che si sta lavorando “per arrivare a poche regole e chiare”. Un percorso di semplificazione, ha aggiunto “che comunque è già in atto”.